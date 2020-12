Trump: overheid VS moet alleen nog ’mooie’ gebouwen neerzetten

De uiteindelijke versie van het decreet is een mildere versie van de conceptversie, die bouwwerken in een andere architectonische stijl dan de Grieks-Romeinse zou verbieden. Die stijl kenmerkt onder meer het Witte Huis, het Capitool en het Lincoln Monument in Washington. Enkele architecten reageerden boos op de conceptversie van Trumps decreet.

In plaats van een verbod, beveelt het Trump met het decreet dat klassieke en „andere traditionele” stijlen „moeten worden aangemoedigd in plaats van ontmoedigd.” Trump doelt daarmee op federale overheidsgebouwen die sinds de jaren 60 zijn gebouwd. De Amerikaanse hoofdstad Washington wordt volgens Trump gekenmerkt door een „onharmonische mix.” De federale overheid is volgens de president „grotendeels gestopt met het bouwen van mooie gebouwen.”

Het Amerikaans Instituut van Architecten is niet blij met het presidentiële decreet en stelt dat het „ondubbelzinnig tegen” het initiatief is. „Gemeenschappen zouden het recht en de verantwoordelijkheid moeten hebben om zelf te bepalen welk architectonisch ontwerp het beste aan hun behoeften voldoet”, aldus de topman van het instituut. „Hoewel we geschokt zijn door de het regeringsbesluit om door te gaan met de ontwerpwet, zijn we blij dat het decreet niet zo ver gaat als eerder werd gedacht.”

Trump, van huis uit een New Yorkse vastgoedondernemer en -ontwikkelaar, wordt voornamelijk geassocieerd met moderne gebouwen van glas, staal en beton met vergulde interieurs.