Onrust om safehouse

Dat bevestigen bronnen binnen de vastgoedwereld en de politie aan De Telegraaf. De directeur van SMS Facility Group uit Den Haag, Satishkoemar F. (43), zit vast op verdenking van witwassen. Zijn bedrijf was de schakel tussen de eigenaar van dure appartementen in de wijk Ypenburg en de bewoners, van wie er elf vastzitten. Het bedrijf verzorgde ook de huisvesting van Geert Wilders en oud-Kamerlid Hirsi Ali. Een compagnon van de directeur is de eveneens opgepakte politie-inspecteur Donovan A. (36). Hij is beleidsadviseur bij Facility Management bij de politie. Dat uitgerekend een bedrijf dat de heimelijke ’spookhuisvesting’ van zware criminelen faciliteerde ook voor de overheid geheime locaties beheert, is uitermate pikant.

De korpsleiding laat in een reactie weten dat ze ’met meerdere partijen zakendoet als het gaat om de huur of aankoop van safehouses’. „Uit veiligheidsoogpunt vertelt de politie niet om welke partijen het gaat. Wat de politie wel kan zeggen, is dat er geen indicatie is dat de veiligheid van bewoners van safehouses in het geding is geweest.”