NS: Hsl-ellende snel opgelost

Fabrikant Bombardier van de Traxx-locs, die in feite niet geschikt zijn om op de hsl te rijden, heeft de hardnekkige ’bug’ die regelmatig voor lange vertragingen zorgt, volgens hem nu opgespoord.

Volgens de laatste cijfers van ProRail is de vijf minuten-punctualiteit van de flitstreinen tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda dit jaar afgenomen van 86 naar 79%, ver onder de norm. De uitval van de IC Direct is de eerste maanden van 2019 gestegen van 6 naar 10%, in vergelijking met begin 2018.

„Ik ben persoonlijk betrokken bij de prestaties op de hsl. Samen met ProRail doen we er alles aan om die op te schroeven, voor zover we dat kunnen met de huidige treinen en infra”, aldus Van Boxtel. Pas vanaf eind 2020 komt er volgens hem nieuw materieel, dat beter is uitgerust voor het snelspoor.