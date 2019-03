Dalai lama al zestig jaar weg uit Tibet

Overal stroomt het publiek toe als de dalai lama komt. Ook hier, in 2009 op het Binnenhof in Den Haag. Ⓒ ANP

Hij won de Nobelprijs voor de Vrede in 1989, werd de ’darling’ van het westen, reisde de wereld over, schreef het voorwoord in het kinderboek van Erica Terpstra. Alles met zijn kenmerkende glimlach waarachter een gepijnigde ziel moet schuilgaan. Na zijn vlucht uit Tibet, zestig jaar geleden, lijkt de dalai lama verder weg dan ooit van zijn droom: een meer zelfstandig Tibet.