Vader verdacht van doodsteken dochter (8) in ziekenhuis

De man was volgens de politie eerder in het ziekenhuis maar was daar met zijn dochter weer weggegaan. De jeugdbescherming trok daarop aan de alarmbellen, omdat zij zich ernstig zorgen maakte over het welzijn van het meisje.

Agenten startten daarop een onderzoek. Omstreeks 21.30 uur meldde de man zichzelf weer bij het ziekenhuis. Hij vertelde dat zijn dochter in het ziekenhuis lag. Agenten vonden het zwaargewonde meisje. Reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten.

Er is volgens de politie op dit moment nog veel onduidelijk. Agenten doen uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis en bij de woning van de man. De verdachte zit vast voor verhoor.