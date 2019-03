Verbijstering om doodsteken meisje (8) in ziekenhuis

De politie maakt zaterdag in de loop van de dag meer bekend over het drama. Agenten hielden vrijdagavond een 41-jarige Rotterdammer aan. Hij wordt ervan verdacht zijn 8-jarige dochter om het leven te hebben gebracht toen zij was opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Het meisje kwam door steekwonden om het leven, zo meldt de politie.

„Dit grijpt iedereen aan, juist ook omdat het in een ziekenhuis gebeurt”, reageert een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen tegen De Telegraaf. „Iedereen, personeel, bezoekers en familie, is radeloos na zo’n gebeurtenis. Juist omdat een ziekenhuis een omgeving is waar je je veilig waant. Een ziekenhuis is een plek waar je vrij in en uit moet kunnen lopen.”

Jeugdbescherming

De man was volgens de politie eerder in het ziekenhuis maar was daar met zijn dochter weer weggegaan. De jeugdbescherming trok daarop aan de alarmbellen, omdat zij zich ernstig zorgen maakte over het welzijn van het meisje.

Agenten startten daarop een onderzoek. Omstreeks 21.30 uur meldde de man zichzelf weer bij het ziekenhuis. Hij vertelde dat zijn dochter in het ziekenhuis lag. Agenten vonden het zwaargewonde meisje. Reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten.

Er is volgens de politie op dit moment nog veel onduidelijk. Agenten doen uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis en bij de woning van de man. De verdachte zit vast voor verhoor.