Pakhuizen van de onderwereld

De invallen in Ypenburg op 5 maart leidden tot achttien aanhoudingen en de inbeslagname van auto’s, wapens, drugs en 6,5 miljoen euro aan contanten. Ⓒ De Telegraaf

De vondst van 6,5 miljoen euro in contanten in een woning en de arrestatie van een politieman die de korpsleiding regelmatig adviseert. Een spectaculaire opbrengst van invallen in ’criminele pakhuizen’ vorige week in Den Haag. Hoe kwam de recherche op het spoor van inspecteur Donovan A.? Een reconstructie.