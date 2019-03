Bloed, zweet en reclame: hoe verzin je een topslogan

In Nederland geven we – onbewust, want het zit verpakt in de prijs – per persoon per jaar 630 euro uit aan reclame en sponsoring. „Maar eigenlijk willen mensen helemaal geen reclame!”, weet tekstschrijver Jaap Toorenaar. Daarom raakt het hem als slogans inburgeren in het dagelijks taalgebruik. Het Zwitserlevengevoel van een reclameman. ’Een beetje vreemd, maar wel lekker.’