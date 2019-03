Lotte nog eenmaal het stralende middelpunt

De kist van de 20-jarige Lotte van der Zee omgeven door bloemen en persoonlijke spullen in de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede. Ⓒ ANP

ENSCHEDE - Het is een indrukwekkende aanblik, de lange rij wachtenden die deze sombere zaterdagochtend de barre weersomstandigheden trotseren en de Grote Kerk in het centrum van Enschede willen betreden. Complete families, goede kennissen, schoolvriendinnen; bijkans iedereen die het overleden fotomodel Lotte van der Zee heeft gekend is er om haar nabestaanden te condoleren. Zo is ze nog eenmaal het stralende middelpunt, precies naar wens van haar treurende ouders.