Dodental door wervelstorm Zimbabwe loopt op

Het Zimbabwaanse ministerie van Informatie zei dat het leger is ingezet om 197 leerlingen in veiligheid te brengen die zitten opgesloten in hun school. Dat is gezien de omstandigheden ter plekke en het aanhoudend slechte weer een lastige klus, zeker als helikopters worden gebruikt voor de evacuatie.

Parlementslid Joshua Sacco vertelde dat het district Chimanimani, dicht bij de grens met Mozambique, zwaar is getroffen en compleet is afgesloten van de rest van het land. Hij vergeleek Idai met de wervelstorm Eline, die in 2000 over delen van Afrika raasde en een spoor van vernieling achterliet.

In Mozambique werden tientallen vluchten gecanceld door het noodweer. Ⓒ AFP

De komende dagen neemt volgens Weeronline de wind wel af in de regio, maar wordt er extreem veel regen verwacht. Daardoor is er een grote kans op ernstige wateroverlast en modderstromen, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de oogst. In Zimbabwe heeft de landbouw al veel te lijden gehad van de droogte. Volgens de VN zullen 5,3 miljoen inwoners voedselhulp nodig hebben.