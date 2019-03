Conservatieven polsen leden voor EU-verkiezing

Anti-Brexit activisten op de Millennium Bridge in Newcastle. Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse Conservatieve Partij is de leden gaan polsen over deelname een de Europese verkiezingen in mei. Het land moet volgens de plannen 29 maart de EU verlaten. Daar is een basisovereenkomst over die premier Theresa May met Brussel heeft gesloten. Haar Brexitdeal is echter al twee keer door een grote meerderheid in het Lagerhuis verworpen.