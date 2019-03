Jongen slaat ei kapot op hoofd omstreden islamcriticus

Anning haalde met zijn hand nog twee keer uit naar de jongen, maar de twee werden al snel uit elkaar getrokken. De beelden gaan de hele wereld over. Sommigen vinden de jongen een ’held’ vanwege de islamkritische standpunten van Anning, anderen veroordelen de actie en wijzen op de vrijheid van meningsuiting.

De Australische senator raakte vrijdag in opspraak na de aanslag op twee moskeeën in Christchurch. Anning deelde kort na het bloedbad een verklaring waarin hij de aanslag(pleger) weliswaar veroordeelde, maar een dieper liggende oorzaak van het bloedbad ziet in het toestaan van immigranten uit moslimlanden. Volgens hem doden moslims wereldwijd ’op industriële schaal’ andersdenkenden. Hij noemt de islam „een gewelddadige ideologie.”

Anning is senator in Queensland, een staat in het noordoosten van Australië.