Gewonden na schietpartij met ’automatische wapens’ Amstelveen

De Grote Wielen in Westwijk is ruim afgezet. Beide slachtoffers raakten lichtgewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers, is nog weinig bekend. Volgens een getuige zouden een dochter en haar vader zijn beschoten.

Boven de wijk vliegt een politiehelikopter. De daders zijn nog voortvluchtig.

