Lachende moskeeterrorist maakt racistisch gebaar in rechtbank

Rechts-extremist Brenton Tarrant maakte in de rechtszaal een omstreden gebaar met zijn hand. Ⓒ EPA

Christchurch - De hoofdverdachte van de gruwelijke schietpartij in twee moskeeën in Christchurch is zaterdag al lachend de rechtbank in gelopen. Ook maakte de 28-jarige schutter Brenton Tarrant een handgebaar dat gelinkt wordt aan ’white power’.