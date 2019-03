Twee arrestanten (16) Urk weer vrij

Politiecontrole op een toegangsweg naar Urk. Ⓒ ANP

URK - De twee 16-jarige jongens die vrijdag in Urk zijn opgepakt met slagwapens, zijn weer op vrije voeten. Ze blijven nog wel verdacht, zei een woordvoerder van de politie. De nacht van vrijdag naar zaterdag is rustig verlopen, nadat de politie het dorp had afgegrendeld om rellen te voorkomen. Het is niet duidelijk of de twee mannen die in een auto op de A6 zijn aangehouden met slagwapens, ook al weer vrij zijn.