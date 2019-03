Gele Hesjes plunderen winkels Parijs

Volgens Franse media zijn zaterdag al 44 demonstranten opgepakt. Hoeveel Gele Hesjes in Parijs op de been zijn is nog niet door de autoriteiten bekendgemaakt, maar het gaat zeker om vele honderden actievoerders.

Het is de achttiende week dat de Gele Hesjes de straat op gaan in Parijs. De politie zette traangas en waterkanonnen in om het geweld de kop in te drukken. De demonstranten reageerden door met stenen naar agenten te gooien. Ook werden er een bankgebouw en een kiosk in brand gestoken.

Veel Fransen gaan al wekenlang in gele hesjes (gilets jaunes) de straat op uit onvrede over het beleid van president Emmanuel Macron. De protestbeweging kwam op gang naar aanleiding van het verschuiven van de belastingdruk van de rijken naar de armen. Inmiddels zijn er al tientallen gewonden gevallen en worden er veel vernielingen aangericht.

In Assen zijn enkele tientallen Gele Hesjes op de been voor een mars door de stad. Naar eigen zeggen demonstreren ze tegen het beleid van premier Mark Rutte. De stoet wordt begeleid door politie en handhaving.