Doodgestoken meisje in ziekenhuis was geen patiënt

„We vinden het afschuwelijk wat er vrijdagavond gebeurd is in ons ziekenhuis en leven mee met de nabestaanden van het meisje. De betrokken medewerkers en hun collega’s zijn erg aangeslagen. Wij bieden alle betrokkenen ondersteuning aan en ook komende dagen is er nazorg voor hen geregeld”, aldus de raad van bestuur in een verklaring. „Andere bezoekers of patiënten zijn, voor zover wij nu weten, niet geconfronteerd met wat er gebeurd is.”

Een deel van het ziekenhuis is voor iedereen toegankelijk. Er hangen op veel punten camera’s. De beelden van vrijdag worden overgedragen aan de politie voor het onderzoek. De vader is gearresteerd.

H

Hij had zichzelf rond 21.30 uur gemeld bij het ziekenhuis en vertelde waar zijn dochter in het gebouw lag. Agenten waren toen al een uitgebreid onderzoek begonnen, nadat een crisisteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond rond 20.00 uur alarm had geslagen en zei dat het „zich ernstig zorgen maakte over het welzijn van het meisje”, aldus de politie. Een woordvoerster van de Jeugdbescherming zei dat het gezin niet bekend was bij deze instantie, maar dat ze een melding hadden gekregen van Veilig Thuis, een instelling die zich bezig houdt met huiselijk geweld.

Eerder op de dag was de man ook al in het ziekenhuis geweest, maar met zijn dochter weer weggegaan.