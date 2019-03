Schietpartij Amstelveen was gerichte actie op Ahmet G.

Zijn naam duikt ook op in recente politieonderzoeken naar aanslagen met en het achterlaten van handgranaten op diverse adressen in Amsterdam. Volgens getuigen drong vandaag een gewapende man de woning van Ahmet G. in Amstelveen binnen. De dochter van G. werd neergeschoten en G. werd in zijn benen geraakt.

De liquidatie mislukte omdat het wapen na enkele schoten zou hebben geweigerd. De liquidatiepoging bracht veel onrust en paniek teweeg. In eerste instantie werd ook gedacht aan gebruik van explosieven. Hulpdiensten rukten massaal uit. De politie wil tot nu toe alleen bevestigen dat de slachtoffers uit een gezin afkomstig zijn. De dader is voortvluchtig. Later nadere bijzonderheden.