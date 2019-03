Alertheid geboden: kerken op Urk op slot

Aanleiding is de uit de hand gelopen ruzie van afgelopen maandag waarbij tientallen jongeren zich verzamelden bij de woning van een Marokkaanse familie. Twee jongens drongen het huis binnen en mishandelden de 18-jarige bewoner Soufyan en diens moeder.

Sindsdien houdt de politie de vier toegangswegen naar het vissersdorp in de gaten. Reden daarvoor is vrees voor rellen waartoe op sociale media werd opgeroepen. Zo werden vrijdag al twee jongeren tijdelijk opgepakt met slagwapens. Vrijdag werden in totaal meer dan vijftig auto’s die naar Urk wilden, teruggestuurd. Ook dit weekend blijft de politie waakzaam en „zichtbaar aanwezig”, aldus de zegsman.

Aanslag Christchurch

Ook de aanslag op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland speelt mee. Daarbij werden vrijdag 49 moskeebezoekers gedood. „Het een heeft wel met het ander te maken”, bevestigt Evert de Vries van de gemeente Urk. „In die zin ligt het in het verlengde van elkaar. Maar de directe aanleiding is de situatie van de afgelopen dagen”, doelt hij op de extra waakzaamheid op met name de toegang van de kerk tijdens de zondagsdienst. „Hoe de kerken dat vertalen en of ze de deur op slot doen, dat is hun eigen keus.”

De Ark van De Hervormde Gemeente Urk doet morgen de deuren op slot, zegt de koster die niet zo nodig met zijn naam in het nieuws hoeft te komen. „We kregen een berichtje van de gemeente. Dus we houden de deuren dicht in het geval het zo mocht wezen dat er iemand rare dingen komt doen. Dat is eigenlijk wel triest ja. Maar het is wat het is”, klinkt het nuchter. Eén keer eerder in zijn zeventien dienstjaren maakte de koster mee dat de kerk tijdens een dienst op slot moest. „Dat kwam door een verwarde man. Ook een triest geval.”

De koster verwacht dat alle kerken morgen de deuren gesloten houden. Urk is een van de meest kerkelijke gemeenten van ons land en telt circa twintig kerken.

