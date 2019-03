’Heel gaaf, dit is Drone Wars’

Creatieve creaties bij de bezoekers van de Drone Clash in Katwijk. Ⓒ Rene Oudshoorn

KATWIJK - Wie zaterdag een kijkje nam in de DroneClash-hangar in Katwijk aan Zee kon zijn ogen bijna niet geloven. Heftige dronewedstrijden werden uitgevochten in verschillende kooien met vlammenwerpers, waarbij het de bedoeling was de ’queen’ – de hoofddrone – op de grond te dwingen. Achterliggend doel: drone-innovaties testen waarmee de wereld veiliger kan worden gemaakt.