Vip-arrangementen en verkiezingsvlogs om kiezer te lokken

Al die acties hebben hetzelfde doel. „We hopen dat stemgerechtigden de jas aandoen, de deur uitstappen en naar het stembureau gaan om de belangrijke stem in te leveren”, zoals Limburg het verwoordt.

Escaperoom en tournee

Friesland heeft een campagne-aftrap gehad op het station van Leeuwarden, met een podium vol muzikanten. Op de oproepposters staan muzikanten bij hun instrumenten. „Stem voor jouw geluid”, is het motto. In Gelderland gaat een mobiele escape room langs mbo’s om jongeren te wijzen op de verkiezingen. In Flevoland komen de kandidaten langs op roc’s. In zulke verkiezingsshows gaan enkele politici in gesprek met ongeveer 200 leerlingen. Overijssel heeft ook zo’n soort tournee, onder de naam DemoCrazy.

Kiezers in Groningen kunnen een selfie maken bij een verkiezingsposter van de provincie en die foto delen op Facebook en Twitter. Drie mensen winnen zo een vip-arrangement voor de uitslagenavond. Ze volgen de avond vanuit een eigen loungehoek op het provinciehuis, met hapjes en drankjes en een ontvangst door de commissaris van de Koning. In Limburg kunnen jonge kiezers, die woensdag voor het eerst mogen stemmen, aan de provincie doorgeven waarom ze stemmen belangrijk vinden. Gouverneur Theo Bovens brengt de jongere met de beste inzending met zijn dienstauto naar het stembureau, om daar samen te gaan stemmen.

’Stemmen belangrijk’

Drenthe heeft vlogger Ahmed Al Rizk uit Emmen ingehuurd. Hij deelt filmpjes en foto’s vanaf de campagne. Op verkiezingsdag is hij een ’vloggende verslaggever’, die door de provincie trekt. „We hopen dat hij met behulp van zijn vlogs zijn volgers kan overtuigen dat stemmen belangrijk is”, aldus Drenthe.

Toch zijn sommige provincies terughoudend. „Het is de vraag of een campagne om de opkomst te bevorderen een meerwaarde heeft. Je kunt niet zien hoe de opkomst zou zijn als je geen campagne voert”, zegt een woordvoerster van de provincie Zuid-Holland. Volgens Friesland „is het lastig om de vinger te leggen op wat werkt. De enige factor die echt is onderzocht, is het weer, en daar heb je geen invloed op.” Noord-Holland zegt dat opkomstbevordering „niet veel zoden aan de dijk zet. Eigenlijk moet je ervan uitgaan dat je alleen de mensen bereikt die toch al stemmen. Maar in de slipstream hoop je toch mensen mee te krijgen.”