Dodental aanslag moskee opgelopen tot 50

Een screenshot van de 28-jarige aanslagpleger Brenton Tarrant. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / ROB ENGELAAR

WELLINGTON - Het dodental door de schietpartij in twee moskeeën in Christchurch is gestegen naar vijftig. De Nieuw-Zeelandse politiecommissaris Mike Bush heeft zondagmorgen (plaatselijke tijd) gezegd dat het lichaam van nog een slachtoffer is gevonden in een van de islamitische gebedshuizen.