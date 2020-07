Ministerie past reisadvies Spaanse regio’s aan

Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn, en bijvoorbeeld geen vakanties. Het gaat om het gewest Segrià (Catalonië) en om de kuststrook van La Mariña-Lugo (Galicië).

In die gebieden zijn lokale uitbraken gemeld. Mensen die toch naar de gebieden afreizen, tegen het advies in, moeten twee weken in quarantaine bij thuiskomst.

Alle andere gebieden in Spanje zijn ’geel’, waardoor reizen is toegestaan. „U kunt op vakantie naar Spanje maar blijf waakzaam. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels op”, aldus het ministerie.