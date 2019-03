Man opgepakt voor doden maffiabaas New York

„Handelde hij alleen? Of samen met anderen? Werkte hij in opdracht? Het is ook voor mij nog te vroeg daar iets over te zeggen”, meldt een woordvoerder van de politie.

Volgens de woordvoerder is op beelden te zien hoe Camello na een kort gesprek twaalf kogels op Cali afvuurt, waarvan tien de man raken. Het wapen is nog niet gevonden.

Na de dood van Cali zijn veel kenners van de maffia in New York bang voor een nieuw conflict tussen de verschillende families. Het laatste grote conflict vond plaats in 1985, toen een andere leider van de Gambino-clan werd vermoord.