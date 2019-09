Huispiet niet langer bij tv-intocht Sint

Maarten Wansink, de huispiet in het Sinterklaasjournaal, mag dit jaar in Spanje blijven. Ⓒ ANP Kippa

APELDOORN - Omdat Sinterklaas voortaan alleen nog door roetveegpieten wordt vergezeld bij de landelijke intocht, zit de Huispiet ook niet langer in het Sinterklaasjournaal van de NTR. „Ik ben er niet meer bij, mijn rol is eruit”, zegt acteur Maarten Wansink. „Ik was de laatste zwarte piet.” De Huispiet was sinds 2001 te zien in het Sinterklaasjournaal en bij de intocht op televisie.