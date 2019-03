Kermisexploitant over rellen: ’Snotaapjes waren het...’

„Jongetjes waren het”, zegt kermisexploitant Frans Stuy. „Niet meer dan jongetjes van een jaar of twaalf, dertien, veertien jaar oud die elkaar ophitsen via sociale media om met elkaar op de vuist te gaan.” Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - De schrik zit er nog goed in bij kermisexploitant Frans Stuy, die vrijdagavond geconfronteerd werd met twee groepen vechtende scholieren. „Jongetjes waren het”, zegt hij. „Niet meer dan jongetjes van een jaar of twaalf, dertien, veertien jaar oud die elkaar ophitsen via sociale media om met elkaar op de vuist te gaan. Het is een teken van deze tijd. Met een oproepje kun je zo een stuk of honderd scholieren bij elkaar roepen.”