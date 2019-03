Plaatsvervangend commandant Amsterdamse brandweer bestraft na tik op billen

Dat meldt de Amsterdamse nieuwszender AT5. Volgens Amsterdamse brandweerlieden heeft de korpsleiding de plaatsvervangend commandant de hand boven het hoofd gehouden. „Hoe kan het dat brandweercommandant Leen Schaap al sinds zijn aantreden de uitrukdienst keer op keer in de media wegzet als seksisten en racisten, carte blanche heeft wat betreft het sanctioneren en nu dit incident onder het tapijt probeert te vegen?”, zo zegt een groep brandweerlieden. De brandweerlieden willen dat seksisme en racisme wordt aangepakt. Maar volgens de spuitgasten wordt er met twee maten gemeten. Bovendien vinden ze dat de plaatsvervangend commandant beschermd wordt door brandweercommandant Schaap.

In de zomer van 2018 vond er in het Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol in Badhoevedorp een oefening plaats. Ook de plaatsvervangend commandant, de rechterhand van commandant Leen Schaap, was hierbij aanwezig.

Klap op billen

Voor deze oefeningen worden acteurs ingehuurd. Tijdens een oefening zou, volgens bronnen van AT5, de plaatsvervangend commandant een vrouwelijk ’slachtoffer’ een klap op haar billen hebben gegeven. De vrouw heeft hier melding van gemaakt, waarna de officiële klacht ook bij commandant Leen Schaap terecht is gekomen.

De plaatsvervangend commandant heeft excuus aan de vrouw moeten aanbieden voor zijn gedrag. Schaap is in 2016 zelf aangesteld om het seksisme en racisme binnen het Amsterdamse brandweerkorps aan te pakken. Dat zijn rechterhand hier nu zelf van beschuldigd wordt, is pijnlijk en doet de geloofwaardigheid van het beleid geen goed, zo zeggen mensen binnen de brandweer.

Disciplinaire straf

Volgens een woordvoerder is de klacht van de vrouw in behandeling genomen en zou de plaatsvervangend commandant een disciplinaire straf zijn opgelegd. Over wat die straf precies inhoudt doet de brandweer verder geen uitspraken.

Eind november liet de commandant weten de brandweer te zullen verlaten. Of het vertrek verband houdt met het incident is niet officieel bevestigd.

Het rommelt al langer binnen de Amsterdamse brandweer.