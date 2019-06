Rutte maakt dreigement niet duidelijk

Rutte zei zaterdag op het VVD-congres dat de lonen omhoog moeten en dat hij ziet dat, terwijl de winsten tegen de plinten opklotsen, het vele geld in het bedrijfsleven vooral gestoken wordt in de salarissen voor de top. Onacceptabel volgens hem. Hij voegde er ook een dreigement aan toe: als de lonen niet snel genoeg omhoog gaan, dan gaat de verlaging van de winstbelasting ook niet door, wat hem betreft.

De linkse oppositie klinkt dit als muziek in de oren. SP-leider Lillian Marijnissen over dit punt in Ruttes speecht: „Inmiddels klonk er applaus in huize Marijnissen.” Maar de oppositie wil duidelijkheid over wat dit dreigement dan inhoudt.

Rutte geeft geen hom of kuit over wat genoeg loonstijging dan is en wil ook niet zeggen of de deadline aan de bedrijven Prinsjesdag is. Rutte over die ondernemingen: „Ze weten heel goed wat ze moeten doen, laat ze maar even hergroeperen.” De premier geeft de ondernemingen tijd om aan zijn oproep te voldoen, suggereert hij zo.

GL-voorman Klaver zegt dat hij zo nodig zelf een voorstel indient om de winstbelasting niet te verlagen. Rutte zegt in elk geval dat hij niet wil ingrijpen in de loonvorming.

De premier werd ook bevraagd of het kabinet het goede voorbeeld gaat geven. Rutte zegt dat het kabinet deze periode al miljarden steekt in hogere lonen voor mensen in de publieke sector. Opvallend genoeg suggereert hij nu dat er meer in het vat zit. Na het opsommen van wat het kabinet al doet: „Maar ik zou meer willen doen.” Volgens Rutte moeten de lonen in de publieke sector verder stijgen als de economie het goed blijft doen.

