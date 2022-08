Erdogan: ’Krim moet terug naar Oekraïne’

De Turkse president, die altijd de Russische invasie in Oekraïne veroordeeld heeft, heeft een extra reden om juist de Russische bezetting van de Krim te veroordelen. De band van Turkije met het schiereiland is namelijk sterk wegens de daar nog altijd levende Tataren. Deze hebben slechte ervaringen met de Russische bezetters en willen veel liever hun autonomie terug die ze onder Oekraïne hadden. Sinds de Russische inval in 2014 worden ze onderdrukt en voelen ze zich sterk in hun vrijheid beperkt. Tataarse mensenrechtenactivisten worden in de Krim door Rusland met beschuldiging van terrorisme opgepakt en scholen en onderwijs in hun moedertaal, die sterk op het Turks lijkt, zijn verboden.

Soenitische moslims

De Tataren, grotendeels soenitische moslims, zijn afstammelingen van Turkse bevolkingen die zich vele eeuwen geleden over Eurazië hebben verspreid. Ze vormden daar het rijk van de Gouden Horde, dat in 1236 werd opgericht en later uiteenviel in kleinere delen, waaronder het zogenaamde Krim-khanaat. In 1783 werd het schiereiland door Rusland geannexeerd, maar de bevolking bleef voornamelijk uit Krim-Tataren bestaan. Tijdens het schrikbewind van de communistische dictator Stalin vonden er echter massale deportaties plaats omdat de Krim-Tataren volgens Stalin hadden samengewerkt met de nazi’s. Er zijn toen zo’n 100.000 Krim-Tataren omgekomen. Nadat de Sovjet-Unie in 1991 uiteenviel keerden veel Tataren terug naar de Krim.

Diaspora

Er leven op dit moment ruim 250.000 Tataren op het schiereiland. Daarmee komen ze op zeker 10% van de bevolking. Zij willen bij Oekraïne blijven horen. De Krim-Tataren in de diaspora demonstreren overal tegen de Russische bezetting, zoals de circa vijf miljoen van Krim-Tataarse oorsprong die in Turkije wonen en de vele Krim-Tataren die nu naar Turkije vluchten. Vanwege de Turkse verwantschap komen ze makkelijker voor een langdurige verblijfsvergunning in aanmerking.

Erdogan stelt namelijk dat de Krim-Tataren door de geschiedenis heen veel verschrikkingen hebben ervaren en zonder onderdrukking van de Russische bezetter willen leven.