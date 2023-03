Geen apart debat over digitale identiteit in Europees Parlement

De komst van een soort Europese DigiD zorgt in Nederland al maanden voor een levendig debat onder privacydeskundigen en politici. De digitale identiteit moet niet alleen in de hele EU bij een overheidsloket kunnen worden gebruikt, maar ook in het particuliere domein. Tegen de wens van de Tweede Kamer stemde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) afgelopen najaar namens Nederland in met de start van onderhandelingen over de invoering. EU-landen zijn enthousiast over het plan.

Om de onderhandelingen te starten moet eerst het Europees Parlement nog een standpunt innemen. Daarvoor heeft een commissie al een standpunt voorgekookt. Als het een gevoelig of belangrijk onderwerp is volgt er doorgaans een debat met stemming in de grote vergaderzaal van Straatsburg.

Teleurstelling

Maar tot grote teleurstelling van meerdere Nederlandse Europarlementariërs ziet een ruime meerderheid van het Europarlement geen reden om een apart debat te organiseren in Straatsburg. Dat betekent dat het standpunt van de commissie de inzet gaat worden van het Europarlement bij de onderhandelingen.

Tijdens de stemming hebben alleen Europarlementariërs van SGP, JA21, CU, FvD en de dierenpartij tegen een onmiddelijke start van de onderhandelingen gestemd.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen vindt het ‘absurd’ dat er geen ‘fatsoenlijk debat’ komt. Hij maakt zich zorgen over de privacy: „Gebruik lijkt nu vrijwillig, maar er is een risico dat je op veel plaatsen om je Europese DigiD wordt gevraagd, met gevaar dat je ergens niet meer binnenkomt of gebruik van kan maken.”