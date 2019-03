25.000 huishoudens zitten zonder water

Ⓒ Hollandse Hoogte / Jordi Huisman

ROERMOND - Bij zo'n 25.000 aansluitingen in Midden-Limburg komt zondagochtend geen water uit de kraan. Dat komt door een storing in een verdeelstation in Herten, gemeente Roermond, zei een woordvoerder van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).