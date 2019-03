Midden-Limburg heeft weer water uit de kraan

Rond 11.15 uur stroomde bij iedereen het water weer uit de kraan. Wel kan hier en daar de druk lager zijn, maar dat herstelt zich in de loop van zondag, zei de woordvoerder.

De storing begon rond 9.55 uur. De oorzaak van het lek is onbekend. Rond 11.00 uur wist WML de watertoevoer „om te leggen” zodat mensen water via een ander verdeelsysteem in huis krijgen.

De reparatiewerkzaamheden aan het lek duren nog de hele zondag.