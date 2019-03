Prijsduif Armando voor 1,2 miljoen euro geveild

Armando bracht afgelopen weken door in een extreem beveiligde til, zodat de uitzonderlijke duif niets zou kunnen overkomen. De nieuwe koper haalt de beste langeafstandsduif binnen die België ooit gehad heeft. De duif heeft een indrukwekkend palmares.

In totaal werden er 178 duiven van Verschoot geveild, die samen een bedrag van meer dan twee miljoen euro opleverden. Dat Armando het meeste geld zou inbrengen, was al verwacht. Hij is een van de meest succesvolle langeafstandsduiven die België ooit heeft gekend. De verkoop betekent wel het einde van zijn carrière.

Joël en Dieter Verschoot zijn niet van plan om te rentenieren van dat geld. „Wij gaan door”, klinkt het enthousiast. „We hebben nog veel andere duiven die we aan het klaarstomen zijn. Het is zeker onze bedoeling om te blijven meespelen aan de absolute top”, zo laten zij weten aan Het Nieuwsblad.

De Chinese koper zal de duif ongetwijfeld inzetten om nieuwe kampioenen te kweken. „Hem nog laten vliegen is een te groot risico”, legt Nikolaas Gyselbrecht van PIPA uit. De kans is dat Armando in België zal blijven. Commercieel gezien is het interessanter om zijn kinderen en kleinkinderen ook van daaruit te verkopen.

