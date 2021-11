Premium Het beste van De Telegraaf

Student zet zijn ’droombaan’ als fractiemedewerker Tweede Kamer op het spel na cocktail van drank en drugs

Door Arjen Schuiling Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

LEIDEN - Of de 20-jarige Leidse student zijn baan als fractiemedewerker in de Tweede Kamer nog kan behouden is twijfelachtig geworden nu hij dinsdag door de Haagse politierechter is veroordeeld tot tachtig uur taakstraf wegens mishandeling en meerdere bedreigingen. Het verzoek van de advocaat aan de rechter om expliciet in het vonnis te overwegen dat de misdrijven niet ernstig genoeg zijn om de zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te trekken werd door de rechter verworpen. Zij vindt dat niet haar bevoegdheid.