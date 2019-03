Vier doden bij bomaanslag trein in Pakistan

Het explosief werd van afstand tot ontploffing gebracht, toen de trein van Quetto naar Rawalpindi in de buurt van Naseerabad passeerde. Door de klap ontspoorden drie wagons. Volgens een woordvoerder van de politie waren er onder de dodelijke slachtoffers een moeder en haar tienerdochter.

De aanslag vond plaats in de provincie Baloetsjistan, waar separatistische rebellen en nationale veiligheidstroepen al jaren onderling in gevecht zijn. De aanslag is nog niet opgeëist, maar de etnische Baloch-groepering heeft in het verleden al eerder treinen aangevallen. Het is de tweede aanslag op een trein binnen twee weken, bij de eerste vielen geen slachtoffers.