Uitgehongerde apen vallen kinderen aan in Ethiopië

Het Oost-Afrikaanse Ethiopië heeft te maken met grote interne etnische conflicten, droogte en hongersnoden. Tienduizenden kinderen zouden volgens Save the Children lijden aan honger, met name door de droogte in het zuiden en oosten in het land. Daarbovenop krijgt het land nu te maken met verhongerde dieren, waaronder zwijnen en apen. Door de honger zouden zij onnatuurlijk gedrag vertonen en kinderen aanvallen, zo schrijft de Daily Mail.

„Apen vallen normaal gesproken nooit mensen aan, maar de situatie is zo verschrikkelijk dat ze hun toevlucht nemen tot dit soort onnatuurlijk gedrag”, vertelde Abdirizak Ahmed, manager van Save the Children in het oosten van Ethiopië, tegen de Daily Mail. „We begrijpen dat de kinderen ongedeerd waren, maar het vervult de mensen met angst over wat de toekomst zal brengen.”

Het zou voor het eerst zijn dat de dieren openlijk mensen aanvallen vanwege de honger, aldus Save the Children. Voor de vierde keer op rij is het regenseizoen matig geweest in de Hoorn van Afrika, waardoor landen als Kenia, Somalië en Ethiopië te maken hebben met de grootste droogte van de afgelopen veertig jaar.