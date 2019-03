Vloeken van pijn na zilveren race

Fergil Hesterman Ⓒ Eigen foto

Moermansk - Vanuit het speciaal gemaakte wak, aan de rand van de ijsdeken op de Barentszzee in Moermansk, kijkt Fergil Hesterman verbaasd naar het bord met eindtijden. De 25-jarige ’extreme sporter’ uit Diemen ziet dat hij als tweede is geëindigd op de 1000 meter en daarmee zilver wint op het WK IJszwemmen in Rusland. „De eerste minuten heb ik gevloekt van de pijn.”