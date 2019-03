Familie schutter Nieuw-Zeeland reageert onthutst

Dat zegt ze in een interview met de Australische nieuwszender 9News.

Mevrouw Fitzgerald vertelt dat haar kleinzoon op de middelbare school, Grafton High School, meer geïnteresseerd was in computergames dan in meisjes.

„Hij zat het grootste deel van zijn tijd computerspelletjes te spelen. Ik geloof niet hij vriendinnetjes had en van trouwen wilde hij al helemaal niks weten.”

Volgens zijn grootmoeder had Tarrant het moeilijk door de dood van zijn vader die in 2010 aan de gevolgen van kanker overleed. Tarrant vertrok toen naar Europa, precies in de tijd van de eerste terroristische aanslagen. „Ik denk dat hij toen volledig is veranderd.”

Ongeveer een jaar geleden kwam hij terug naar Grafton voor de verjaardag van zijn zus, maar er was niets geks aan hem te merken, aldus zijn grootmoeder. „Hij was gewoon normaal. We hebben toen gekletst en samen gegeten om de verjaardag van zijn zus te vieren. En nu is iedereen verslagen.”

De familie hoorde voor het eerst over de aanslag op het nieuws op televisie. Vertelt Terry Fitzgerald, een oom van Tarrant. „ Ik kon het niet geloven toen ik zijn foto zag. Het is niet te geloven en het is niet goed te praten.”

De moeder en de zus van Tarrant verblijven momenteel op een geheime locatie onder bescherming van de politie. De familie werkt mee aan het politie-onderzoek om te proberen na te gaan hoe het kon gebeuren dat een gewone jongen is veranderd in een terrorist.

„We zijn totaal verpletterd door het nieuws.” De familie leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden in Nieuw-Zeeland. „Het spijt ons voor de families van de doden en de gewonden. We zijn verpletterd. Ik kan niets anders zeggen. Verpletterd is het woord”, zei Terry Fitzgerald.