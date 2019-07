Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Straatsburg - De partijen in het Europees Parlement slijpen de messen voor een grimmige stemming over de topbanen in het EU-bestuur. Vooral bij Duitse en Nederlandse sociaaldemocraten zit zoveel wrok over de beoogd Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat zij wel eens kan worden weggestemd. Vooral de PvdA neemt daarmee een risico. „Als Von der Leyen weg is, is Timmermans ook weg.”