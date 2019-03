Oproep: Bent u starter op de woningmarkt?

Voor een artikel in De Telegraaf komt de redactie graag in contact met starters op de woningmarkt. Heeft u het afgelopen jaar uw eerste huis gekocht of bent u op zoek naar een koopwoning? En bent u bereid uw verhaal te delen. Mail uw naam en telefoonnummer naar a.mantel@telegraaf.nl of of app naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer van onze tiplijn in je telefoon: +31613650952

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik