Öztürk zwijgt over wachtgeld

Öztürk, nu nog Tweede Kamerlid voor Denk, zegt geïrriteerd dat een ’als-dan-vraag’ te vinden. De politicus doet ook alsof hij niet weet dat hij gebruik kan maken van de regeling. „Ik weet niet wat ik met wachtgeld ga doen, dat is een vraag voor over drie maanden.”

Het is de eigen keuze van Öztürk om na de verkiezingen lijsttrekker van Denk te worden in de Eerste Kamer. Het huidige Tweede Kamerlid gaat er, als hij wordt verkozen, in bezoldiging wel fors op achteruit. Daardoor kan hij een beroep kan doen op de wachtgeldregeling voor oud-Tweede Kamerleden. Daarmee kan het verschil met zijn oude ’salaris’ dan deels worden aangevuld, hij blijft door het wachtgeld dan 80 procent van zijn huidige bezoldiging opstrijken.

Dat Öztürk helemaal zelf kiest voor een ander avontuur waarmee hij minder verdient, het lidmaatschap van de Eerste Kamer is eigenlijk een deeltijdfunctie, maakt volgens een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken geen verschil. „Het maakt niet uit waarom een lid van de Tweede Kamer aftreedt, hij of zij heeft op basis van dat ambt recht op een zogeheten Appa-uitkering. Dus ook als betrokkene geroepen wordt tot het ambt van lid van de Eerste Kamer.”

Volgens de meest recente peilingen haalt Denk een zetel in de Eerste Kamer, waardoor Öztürk een plek zou veroveren in de senaat.

