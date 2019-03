Propvolle treinen na einde actie

Veel reizigers zaten als haringen in een ton:

De opstart verliep niet echt vlot. Op het Centraal Station van Amsterdam waren rond 07.15 uur vrijwel alle vertrekkende treinen geschrapt. Op de borden staat dat treinen niet rijden vanwege ,,een eerdere verstoring''.

En dan eindelijk is er licht aan het eind van de tunnel; hoewel:

Veel reizigers blijven toch kalm:

Een beetje inschikken was er in sommige treinstellen niet bij:

Deze machiniste staat helemaal achter de werkonderbreking:

Niet alle reizigers zijn blij:

Deze reiziger constateert drukkere treinen dan normaal, maar ziet vrolijkere mensen om zich heen:

Het gevolg van de acties is ieder geval dat er in het normaal altijd overvollege gebouw van het ministerie van BZ aan de Rijnstraat in Den Haag tenminste werkplek genoeg is:

Thalys

Alleen de Thalys naar Parijs en een enkele trein richting Rotterdam vertrekken volgens schema. Groepjes toeristen die niet op de hoogte waren van de korte staking op het spoor, lopen op het station rond op zoek naar informatie.

Tijdens de werkonderbreking, in de vroege ochtend, waren de perrons leger dan op een normale maandagochtend. De meeste dagelijkse reizigers leken goed op de hoogte van de staking.

De werkonderbreking op het spoor maakte deel uit van een landelijk pensioenprotest. Onder meer in het stads- en streekvervoer, de bouw- en de schoonmaaksector wordt gestaakt.

Vakbonden blij

De vakbonden zijn ,,erg tevreden'' over het verloop van de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer maandagochtend. ,,Zo'n 90 procent van de NS-medewerkers deed mee aan de acties, dat is een heel mooi resultaat'', zegt een woordvoerder van FNV. ,,De overgrote meerderheid van Nederland staat achter ons'', aldus de zegsman van de bond.

Ook CNV is positief gestemd. ,,De actiebereidheid is heel hoog. Heel veel mensen begrijpen het en steunen deze acties. Het is een signaal naar het kabinet, dit kunnen ze niet negeren'', stelt een woordvoerder.

Bekijk ook: Spits valt mee