Strand bij Hollum verdwijnt te snel, maatregelen bij storm

Rijkswaterstaat bracht in 2019 ongeveer 2,5 miljoen kubieke meter zand aan op het strand bij Hollum. Dat er weer zand zou verdwijnen werd verwacht, maar niet zo snel. Waarschijnlijk heeft de reeks stormen in het afgelopen vroege voorjaar daarmee te maken. Er zou eigenlijk meteen weer nieuw zand opgespoten moeten worden, maar dat kan volgens Rijkswaterstaat niet door afspraken met de aannemer. Nu krijgt het strand volgend jaar een nieuwe laag zand van bijna 3 miljoen kubieke meter.

Door de afslag is het strand een stuk smaller en lager worden, zegt de beheerder. Door het lage strand is de kans op sterke afslag van zand in de duinen een stuk groter, zeker bij hoogwater en storm. Door duinafslag ontstaan zogenoemde steilranden, kuilen bij afgebroken duin die meters diep kunnen zijn. Steilranden kunnen ook verder inzakken en daarom moeten wandelaars uit de buurt blijven. Rijkswaterstaat zal wel steeds proberen om de randen af te vlakken, maar dat kan bij erg slecht weer niet altijd meteen.

Hoeveel schade er zal optreden is pas te bepalen als het stormseizoen weer voorbij is. Omdat ook de strandovergang last heeft van zandafslag, is met hulpdiensten afgesproken dat ze een andere opgang gebruiken als ze op het strand moeten zijn. Mogelijk duurt die situatie tot na de zandsuppletie van 2023.