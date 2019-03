Erdogan gebruikt beelden aanslag voor promotie

De verdachte van de aanslagen, zegt Erdogan, „richt zich op Turkije en op mij.” De Turkse president valt vervolgens partijleider Kemal Kılıçdaroğlu van oppositiepartij CHP aan, die in de campagnevideo zegt dat „terrorisme in de islamitische wereld is geworteld.” „Tarrant bezocht Turkije twee keer in 2016, totaal 43 dagen”, zegt Erdogan, die bezwoer dat hij de connectie zal vinden en onthullen.

Op Twitter circuleert een foto van Erdogans verkiezingscampagne in de Turkse stad Tekirdag, waar hij op een groot scherm beelden van het Nieuw-Zeelandse bloedbad laat zien.

(Recep Tayyip Erdogan / Hollandse Hoogte)