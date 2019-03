Nieuw terroristisch ’incident’ in Engeland

Dat meldt de politie in Surrey, een gebied dat grenst aan Londen. Zaterdagnacht werden agenten rond 22.30 uur gealarmeerd over een man die zich agressief gedroeg en racistische teksten schreeuwde. De man met basketbalpet had volgens getuigen een mes bij zich.

Kort daarop werd een 19-jarige man gevonden met steekwonden. Die waren niet levensbedreigend. De politie is arresteerde even later een 50-jarige man die als verdachte wordt gezien.

„Het onderzoek loopt nog, maar dit heeft alle tekenen van een terroristische gebeurtenis, geïnspireerd door extreem-rechts, en wordt daarom als terroristisch incident behandeld”, aldus assistent-commissaris Neil Basu. „De politie zal alle vormen van deze giftige ideologie, een potentieel gevaar voor onze veiligheid, willen tegenhouden.”

Moskeeën

Ook detective Karen Mizzi noemt het ’een schokkend en zorgwekkend incident’, vertelt ze tegen Sky News. De politie heeft inmiddels extra controles ingelast in Surrey. Vooral rond moskeeën wordt gesurveilleerd, maar ook bij andere gebedshuizen. Ook krijgen gelovigen informatie over hoe ze zich kunnen verdedigen.

Dit weekend kwamen 50 moskeegangers om in het Nieuw-Zeelandse Christchurch bij aanslagen op meerdere moskeeën. De 28-jarige dader Brenton Tarrant publiceerde kort voor zijn daad een extreem-rechts manifest.

