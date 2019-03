Tientallen doden bij aanslagen Taliban

De zwaarste aanslag was volgens de autoriteiten in Farjab. Daar werden zondag zeker 22 mensen gedood bij aanvallen op drie politiecontroles en een kleine militaire basis. Veertien mensen raakten gewond, sommigen ernstig. De Taliban heeft ook vier soldaten ontvoerd.

In Kandahar, in het zuiden van het land, kwamen zaterdag vier politieagenten om het leven bij een explosie van een bermbom. In de zuidelijke provincie Helmand, ontplofte op zaterdag een bom die met een magneet op een auto van medewerkers van de geheime dienst was bevestigd. Daarbij viel een dode en raakten drie mensen gewond.

Eerder deze week vonden bij een aanval op een bouwbedrijf in het oosten van Afghanistan zestien medewerkers de dood. Twee terroristen bliezen zich bij het bedrijf in Jalalabad op. Veiligheidstroepen wisten vijf andere aanvallers te doden.

De onderneming is gevestigd bij de luchthaven van de stad en werkt daar ook. Op de luchthaven zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. Jalalabad is de hoofdstad van de provincie Nangarhar waar naast de Taliban ook de terreurbeweging Islamitische Staat actief is.

Bekijk ook: Aanval Taliban op legerbasis Afghanistan