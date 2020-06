Ⓒ Anko Stoffels

Brussel - Het is nog onduidelijk of reizigers uit vijftien door de EU veilig geachte landen per 1 juli direct weer toegang hebben tot Nederland. Nederland is in Brussel akkoord met een Europees compromis, maar een lidstaat bepaalt zelf het tempo waarin het zijn grenzen vanaf woensdag weer openstelt voor niet-EU-inwoners.