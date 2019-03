45 procent Britse vrouwen herkent vagina niet

Om precies te zijn: 45 procent van de Britse vrouwen kan de vagina niet aanwijzen op een plaatje. Dat blijkt uit recent onderzoek van YouGov onder ruim tweeduizend Britse volwassenen, zo schrijft The Independent. Eerdere onderzoeken geven een vergelijkbaar beeld.

Meer uitkomsten zijn verrassend. Ruim de helft van de vrouwen (55%) kan niet uitleggen waar de plasbuis is, 43 procent faalt met het labelen van de schaamlippen, terwijl mannen op dat vlak nog slechter scoren. Dat de onderzoekers straattaal nog hadden goedgekeurd, zoals ’wee hole’ voor plasbuis, mocht niet baten.

Het enige ’onderdeel’ waarop zowel vrouwen (71%) als mannen (69%) goed scoorden, was het aanwijzen van de clitoris.

Wassen

Meer zorgwekkend is de kennis over alledaagse handelingen. Een derde van de vrouwen gelooft dat de vagina dagelijks moet worden gewassen. Eén op de zes vrouwen denkt dat water en zeep daarvoor geschikt zijn. Zeven procent van de jongeren (18-24 jaar) denkt dat de vagina iedere keer na de seks moet worden gewassen.

Dat medische professionals aanbevelen om de vagina van binnen helemaal nooit te wassen, wist 49 procent van de vrouwen niet, zeggen ze.

Zeepje

Iets meer dan de helft van de vrouwen kan de juiste methode noemen om de vagina schoon te houden: niets doen. De vagina heeft namelijk een soort intern schoonmaaksysteem. „Het is een mythe dat de vagina een intensieve schoonmaakbeurt nodig heeft met geparfumeerde zeepjes of vrouwelijke hygiëneproducten”, vertelt Vanessa Mackay, gynaecoloog en woordvoerder van het Britse Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

Sterker nog: gelletjes, zeepjes en schuimpjes kunnen de natuurlijke balans van bacteriën en de ph-waarden van de vagina letterlijk ’om zeep’ helpen.

„We bevelen vrouwen aan om dagelijks een normale, ongeparfumeerde zeep te gebruiken om het gebied rond de vagina schoon te houden, maar niet erin!”, legt Mackay uit.

Tampon

Vrouwen moesten ook reageren op de stelling dat tampons ’worden gebruikt voor het opnemen van bloed tijdens de ongesteldheid’ en de vraag of ze ’het plassen beïnvloeden’. Gelukkig wist 82 procent correct te antwoorden dat die laatste onjuist is. Bij de mannen antwoordde 57 % juist.