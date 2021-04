Vaccinatievoorrang voor ME’ers door rellen na coronaprotesten

De leden van de Mobiele Eenheid worden de laatste tijd veelvuldig ingezet bij rellen die voortvloeien uit coronaprotesten. Behalve dat ze veelvuldig fysiek contact hebben met relschoppers zitten ze ook dicht bijeen met elkaar in busjes.

„Ik moet er niet aan denken dat er een corona-uitbraak komt bij de ME”, zei koprschef Henk van Essen onlangs. Hij vroeg het kabinet eerder ook voorrang te verlenen aan gewone agenten, maar daar wil het kabinet niet aan. Sowieso geldt: hoe meer groepen voorrang krijgen, hoe ingewikkelder het schema, hoe trager het prikplan. Onder de groepen die voorrang krijgen, zitten ook afvallers. Zo zouden aanvankelijk de 30.000 medewerkers in de jeugdzorg voorrang krijgen op de groep 18 tot 60 jaar. Omdat er dit kwartaal 16,7 miljoen vaccins worden geleverd, is besloten de jeugdzorgmedewerkers geen voorrang meer te geven.

Olympiërs

Ook enkele honderden olympische sporters krijgen voorrang in het Nederlandse vaccinatieprogramma, zo werd dinsdag al bekend. Vorig jaar kregen 11.000 atleten wereldwijd te horen dat de Olympische Spelen in Tokio niet door zouden gaan. Deze zomer is de herkansing. Om de honderden Nederlandse atleten te helpen met hun voorbereiding, krijgen ze eerder een prik dan leeftijdsgenoten zonder medische indicatie.