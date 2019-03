Foute fokker aangepakt

Deskundigen maken zich al jaren zorgen over de stijgende populariteit van extreem kortsnuitige honden zoals de Franse buldog en de mopshond. Door het gericht fokken op uiterlijke kenmerken ontstaan bij deze dieren soms dramatische gezondheidsproblemen. Ze kunnen dan amper ademhalen of hebben ernstige problemen met hun ogen.

Het mishandelen van dieren is bij wet verboden, maar voor inspecteurs is het nu lastig om te handhaven. Om ingrijpen beter mogelijk te maken heeft minister Schouten duidelijke criteria laten maken voor het fokken met kortsnuitige honden.

„De criteria gelden voor alle kortsnuitige honden, dus niet alleen voor rashonden”, legt de CU-bewindsvrouw uit. „De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming gaan het gebruiken bij het handhaven van de regels. Dierenartsen en fokkers kunnen het gebruiken bij het selecteren van gezondere ouderdieren.”

1000-meterloop

De experts hebben een waslijst aan checks opgesteld. Zo is er een test waarbij honden zes minuten in vlot tempo moeten lopen en een 1000-meterloop. Aan de hand van bloeddruk en ademhaling kan worden gekeken of het beestje gezond is. In het slechtste geval kan de hond tijdens de test niet meer via de neus maar alleen via de bek ademen. De testuitslag krijgt dan ’code rood’. Fokkers zijn dan in overtreding en hadden niet mogen fokken met deze hond.

De test of de ogen gesloten kunnen worden, controle op littekens van plastische chirurgie en traanproductie van kortsnuitige honden zijn voorbeelden waar inspecteurs op gaan letten. Als de uitslag op een test ’code groen’ krijgt is er niets aan de hand.

Eerst kortsnuitige honden

Schouten liet afgelopen najaar al tijdens een dierendebat in de Tweede Kamer weten dat ze bewust eerst voor de kortsnuitige honden heeft gekozen, omdat dit volgens haar een grote brede groep honden is waarbij uiterlijke kenmerken tot ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen kunnen leiden. „Op die manier kunnen we zorgen dat fokkers echt gezonde dieren fokken en niet fokken omdat ze bepaalde beelden hebben over wat fijn zou zijn voor degene die het houdt, maar zeker niet fijn is voor het dier.”